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В Госдуме предложили запретить все литовские товары в ответ на блокировку Калининграда

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Ints Kalnins/Reuters

Необходимо ввести санкционный запрет на все литовские товары и приостановить энерготрафик из Белоруссии в ответ на решение Вильнюса ввести блокаду в отношении Калининграда. Об этом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов, передает РИА «Новости».

«Литовские железные дороги» на днях уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами, в частности это цемент, металлы и другая строительная продукция.

По мнению Морозова, можно также заморозить действующие соглашения и контракты и заблокировать банковские активы по сделкам с Литвой в российских банках и их филиалах.

«В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита, предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалковского коридора», — подчеркнул парламентарий.

Ранее лава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что если ЕС не поменяет ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, то он дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в Евросоюзе.

В Кремле назвали решение Литвы по отношению в Калининграда незаконным.

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