Банки в России продолжили сокращать число офисов в мае из-за снижения числа клиентов

Российские банки продолжили сокращать число офисов в мае на фоне уменьшения числа клиентов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦБ и участников рынка.

В мае крупнейшие банки России ускорили закрытие допофисов. Всего за май было закрыто около 137 точек по всей стране. При этом в кредитных учреждениях заявляют, что покрытие территорий офисами находится на прежнем уровне.

Банкиры пояснили, что из-за закрытия отделений могут начаться сложности у клиентов кредитных учреждений. Например, при полном уходе из региона, клиенты могут воспользоваться партнерской сетью банкоматов для снятия вкладов в рамках льготных лимитов. Однако суммы вкладов могут значительно превышать лимиты.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что из-за оптимизации к концу года около 100 тыс. сотрудников банков могут потерять работу. Из-за этого банки могут сэкономить до 100 млрд рублей в год.

В конце апреля «Коммерсант» писал, что российские банки с начала 2022 года стали активнее сокращать офисы из-за уменьшения числа клиентов.