Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Юлиан рассказал, как похудел на 26 килограммов 14:17
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ... 14:14
В Москве таксист сбил пятерых людей на пешеходном переходе 14:12
Врач из Екатеринбурга попросил Путина больше не поднимать зарплаты медикам 14:09
Блогер раскрыл секрет удачных фотографий из отпуска 14:07
Украина ратифицировала конвенцию о защите женщин от насилия и гендерах 14:05
В ОАЭ выпустили почтовую марку с золотом 14:05
Эксперимент показал, что люди могут научиться эхолокации за 10 недель 14:01
Зарема Салихова: если люди узнают финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет... 14:00
Reuters: Danone может сократить ассортимент своей продукции 14:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Банки в России продолжили сокращать число офисов в мае из-за снижения числа клиентов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские банки продолжили сокращать число офисов в мае на фоне уменьшения числа клиентов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦБ и участников рынка.

В мае крупнейшие банки России ускорили закрытие допофисов. Всего за май было закрыто около 137 точек по всей стране. При этом в кредитных учреждениях заявляют, что покрытие территорий офисами находится на прежнем уровне.

Банкиры пояснили, что из-за закрытия отделений могут начаться сложности у клиентов кредитных учреждений. Например, при полном уходе из региона, клиенты могут воспользоваться партнерской сетью банкоматов для снятия вкладов в рамках льготных лимитов. Однако суммы вкладов могут значительно превышать лимиты.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что из-за оптимизации к концу года около 100 тыс. сотрудников банков могут потерять работу. Из-за этого банки могут сэкономить до 100 млрд рублей в год.

В конце апреля «Коммерсант» писал, что российские банки с начала 2022 года стали активнее сокращать офисы из-за уменьшения числа клиентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть