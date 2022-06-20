Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков не стал рассуждать о привлечении Меркель к переговорам между Москвой... 12:41
Тело младенца нашли в Новой Москве в мусорном контейнере 12:41
В Кремле назвали рукотворным кризис поставок газа по «Северному потоку» 12:41
Умер 18-летний актер Тайлер Сандерс 12:40
Песков: участие военных ОДКБ в спецоперации РФ на Украине не рассматривается 12:38
Юрист «Спартака» сообщила, что в деле по расторжению договора... 12:37
Песков назвал решение Литвы о блокаде Калининграда нарушением «всего и... 12:37
В Пермском крае ребенок попал в больницу из-за удара копытом пони 12:36
В День отца Ким Кардашьян назвала Канье Уэста лучшим отцом 12:35
Белла Хадид вышла в клетчатой мини-юбке на прогулку с бойфрендом 12:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минпромторг выступил против финансирования инвестпрограммы РЖД за счет металлургов

close
100%
Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Инвестпрограмма РЖД не должна финансироваться за счет металлургических компаний в виду роста стоимости грузовых тарифов. Об этом РБК заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Из-за антироссийских санкций металлургическая отрасль России находится в тяжелом положении. Поэтому рост грузовых тарифов на 11% с 1 июня стал тяжелой ношей для металлургов. При этом инвестиционная программа РЖД нужна для создания новых транспортных артерий. Только она не должна финансироваться за счет металлургических компаний, отметил Евтухов.

По его словам, у металлургов в России сейчас начались сложности с логистикой как внутри страны, так и при отправке товаров на экспорт. Кроме того, необходимо осваивать новые рынки, а цены на стальную продукцию упали.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность, заявили, что правительство сейчас обсуждает различные варианты поддержки отрасли, в том числе обнуление или изменение акциза на сталь.

9 июня РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Трутнева сообщили, Восточный полигон железных дорог не может справиться с нагрузкой, потому что вся российская экономика развернулась на восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть