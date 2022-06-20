Минпромторг выступил против финансирования инвестпрограммы РЖД за счет металлургов

Инвестпрограмма РЖД не должна финансироваться за счет металлургических компаний в виду роста стоимости грузовых тарифов. Об этом РБК заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Из-за антироссийских санкций металлургическая отрасль России находится в тяжелом положении. Поэтому рост грузовых тарифов на 11% с 1 июня стал тяжелой ношей для металлургов. При этом инвестиционная программа РЖД нужна для создания новых транспортных артерий. Только она не должна финансироваться за счет металлургических компаний, отметил Евтухов.

По его словам, у металлургов в России сейчас начались сложности с логистикой как внутри страны, так и при отправке товаров на экспорт. Кроме того, необходимо осваивать новые рынки, а цены на стальную продукцию упали.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность, заявили, что правительство сейчас обсуждает различные варианты поддержки отрасли, в том числе обнуление или изменение акциза на сталь.

9 июня РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Трутнева сообщили, Восточный полигон железных дорог не может справиться с нагрузкой, потому что вся российская экономика развернулась на восток.