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Угольщики попросили расширить возможности экспорта по Амуру из-за санкций

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Российские угольщики попросили правительство расширить возможности экспорта угля путем транспортировки его по Амуру на фоне очередных антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на доклад Минэнерго о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 года.

В докладе указали, что российские угольные компании в этом году столкнулись с многочисленными санкциями со стороны Запада. Поэтому, в рамках поддержки отрасли, необходимо расширить БАМ, железные дороги в Хабаровском крае, а также создать дополнительные мощности балкерного флота для транспортировки угля по Амуру.

Участники рынка отметили, что уже сейчас идет обсуждение по поводу роста тарифов на услуги РЖД. В частности, необходимо не допустить их резкого увеличения. Кроме того, России необходимо наладить производство собственного балкерного флота или приобрести такие суда ради беспрепятственного экспорта, так как судовладельцы уже стали серьезно повышать ставки фрахта из-за возможных санкционных рисков.

Аналитики посчитали, что транспортировка угля по Амуру уже происходит, хотя и в небольших объемах. Но при развитии терминала порта Николаевска-на-Амуре серьезно вырастет потенциал по транспортировке, благодаря чему частично спадет нагрузка на Восточный полигон.

14 июня «Коммерсант» писал, что Россия в период с января по март 2022 года в 2,7 тыс. раз увеличила объемы поставок энергетического угля в Индию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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