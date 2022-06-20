«А-Проперти» решила построить свою железную дорогу до Охотского моря к 2025 году

«А-Проперти» Альберта Авдоляна решила построить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря с портом в конечной точке к 2025 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и информацию от самой компании.

Компания «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна приняла решение по строительству железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана на Охотском море. Причем в конечной точке будет построен порт. Все будет возводиться на собственные средства компании. Планируемая дата ввода в эксплуатацию отмечена на первый квартал 2025 года.

В РЖД поделились, что все возможные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры будут рассматриваться при форматировании третьего этапа строительства Восточного полигона.

Аналитики посчитали, что строительство новой железнодорожной ветки сейчас стало как никогда актуально в виду того, что множество грузов, идущих на восток, вытесняют уголь. Кроме того, серьезно выросли тарифы у РЖД, а льготы на перевозку угля отменили. В этой ситуации компании лучше просить субсидии или госгарантии по кредитам, так как она возводит проект за счет своих средств.

В конце февраля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу и Минфину проработать условия и сроки возобновления строительства железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино.