Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фильм о выжившей в авиакатастрофе «Одна» возглавил российский прокат 11:14
Житель Ленобласти поджег падчерицу на дне рождении жены 11:13
Стали известны подробности нового пакета санкций против России 11:13
Дженнифер Лопес объяснила, почему уважает стриптизерш 11:12
В Кремле заявили, что выборы губернаторов в России пройдут, несмотря... 11:11
Минск возобновляет верификационную деятельность в области контроля... 11:07
На Ямале шестилетнему ребенку оторвало часть пальца из-за тарзанки 11:06
На Украине признали потерю контроля над Метелкино вблизи Северодонецка 11:03
Суд не стал наказывать жителя Узбекистана, который ударил невесту по голове... 11:03
Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 75% от показателей... 11:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«А-Проперти» решила построить свою железную дорогу до Охотского моря к 2025 году

close
100%
Depositphotos

«А-Проперти» Альберта Авдоляна решила построить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря с портом в конечной точке к 2025 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и информацию от самой компании.

Компания «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна приняла решение по строительству железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана на Охотском море. Причем в конечной точке будет построен порт. Все будет возводиться на собственные средства компании. Планируемая дата ввода в эксплуатацию отмечена на первый квартал 2025 года.

В РЖД поделились, что все возможные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры будут рассматриваться при форматировании третьего этапа строительства Восточного полигона.

Аналитики посчитали, что строительство новой железнодорожной ветки сейчас стало как никогда актуально в виду того, что множество грузов, идущих на восток, вытесняют уголь. Кроме того, серьезно выросли тарифы у РЖД, а льготы на перевозку угля отменили. В этой ситуации компании лучше просить субсидии или госгарантии по кредитам, так как она возводит проект за счет своих средств.

В конце февраля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу и Минфину проработать условия и сроки возобновления строительства железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть