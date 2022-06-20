SuperJob: большинство работающих россиян готовы уйти к конкурентам на хороших условиях

Большинство работающих россиян (78%) заявили, что рассматривают переход в конкурирующую компанию на более выгодных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

«Большинство — 78% — согласились бы сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 6% приняли бы такое предложение в любом случае», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что только 4% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам, так как считают такой поступок непорядочным.

Для 95% респондентов веской причиной для перехода к конкурентов является более высокая зарплата, для 55% — повышение в должности. Для 49% важна близость офиса к дому, а 47% согласились бы перейти на новую работу, если бы им предоставили компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.

Опрос проводился 31 мая — 17 июня среди 3 000 респондентов.

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