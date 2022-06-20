Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Премьер Австралии пообещал заняться делом основателя WikiLeaks Ассанжа 09:45
Белоусов заявил, что власти работают к возвращению рубля к оптимальным уровням 09:41
Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку»... 09:41
Гурцкая назвал испанских тренеров «колхозниками» и заявил, что они не подходят... 09:38
Кудрин оценил вклад Бурбулиса в развитие России 09:37
В США девочка заработала $11 млн в 11 лет благодаря собственному бизнесу 09:37
Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай 09:33
Вдова Караченцова рассказала о состоянии после удаления опухоли 09:30
Врач рассказала, как распознать повышенный уровень сахара в крови 09:26
Британскую учительницу рисования уволили после откровенной фотосессии учеников 09:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

SuperJob: большинство работающих россиян готовы уйти к конкурентам на хороших условиях

close
100%
Freepik.com

Большинство работающих россиян (78%) заявили, что рассматривают переход в конкурирующую компанию на более выгодных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

«Большинство — 78% — согласились бы сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 6% приняли бы такое предложение в любом случае», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что только 4% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам, так как считают такой поступок непорядочным.

Для 95% респондентов веской причиной для перехода к конкурентов является более высокая зарплата, для 55% — повышение в должности. Для 49% важна близость офиса к дому, а 47% согласились бы перейти на новую работу, если бы им предоставили компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.

Опрос проводился 31 мая — 17 июня среди 3 000 респондентов.

Ранее психолог рассказала, как правильно настроиться на работу летом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть