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В Самаре захотели производить самолеты

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

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Пресс-служба губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый», — заявил глава региона на ПМЭФ.

Азаров выразил надежду, что удастся сделать многое для «возрождения выпуска самолетов на самарской земле». Азаров подчеркнул, что завод хочет заниматься не только ремонтом, но и производством. По его мнению, будущее «Авиакора» зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, что является парадоксом. Глава ФАС заверил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть денег.

В 2022 году пассажиропоток авиакомпаний России снизился из-за запрета на полеты российским перевозчикам в Европу. В случае полета в страны Запада российским авиакомпаниям угрожает арест бортов, которые находятся в лизинге у иностранных компаний.

Цены на авиакеросин растут с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ). В апреле 2020 года тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. руб. В сентября 2021 года тонна топлива для самолетов стоила 50 тыс. руб. По данным на 17 июня, цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за тонну.

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