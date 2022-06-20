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Глава Дагестана Меликов заявил, что попавший под санкции «Дагдизель» работает штатно

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попавший под санкции машиностроительный концерн «Дагдизель» работает штатно, сообщает РИА «Новости».

«Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу», — пояснил Меликов.

Он отметил, что несмотря на использование зарубежных комплектующих в производстве продукции концерна, все эти закупки производятся через вторых поставщиков.

«Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов», — резюмировал Меликов.

«Дагдизель» производит дизельные двигатели различного назначения, активно работая над выполнением государственного оборонного заказа.

Ранее в США признали санкции против ОПК России бесполезными.

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