Глава Дагестана Меликов заявил, что попавший под санкции «Дагдизель» работает штатно

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попавший под санкции машиностроительный концерн «Дагдизель» работает штатно, сообщает РИА «Новости».

«Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу», — пояснил Меликов.

Он отметил, что несмотря на использование зарубежных комплектующих в производстве продукции концерна, все эти закупки производятся через вторых поставщиков.

«Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов», — резюмировал Меликов.

«Дагдизель» производит дизельные двигатели различного назначения, активно работая над выполнением государственного оборонного заказа.

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