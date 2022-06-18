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Депутат Нилов описал способы преодоления блокады Калининградской области

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении с 18 июня транзита большого перечня товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов заявил «Газете.Ru», что ответом на эти «враждебные выпады» Вильнюса должно стать развитие Калининградского морского торгового порта и поиск альтернативных способов доставки необходимых товаров.

«Конечно, это действия не Литвы, а Брюсселя или Лондона с Вашингтоном, которые Литва, как послушная «шестерка», вынуждена исполнять, понимая, что последствия могут быть для нее тяжелыми. Ситуацию эту должен рассмотреть Совбез. Собраться и проанализировать все необходимое, что нужно сделать в ответ на решение Европы, и что может еще последовать. Нельзя исключать полной сухопутной блокады. Нужно быть готовыми», — сказал Нилов.

Парламентарий считает, что есть несколько способов торговой деблокады Калининградской области.

«Должен быть налажен бесперебойный морской караван доставки грузов и туристов. Для этого потребуются федеральные инвестиции. Это будет очень доходным бизнесом. Развитие Калининградского морского порта должно стать первым, но не единственным ответом на эти враждебные выпады. Их наличие и неожиданное принятие Литвой говорит о том, что им, видимо, больше нечем отвечать», — отметил Нилов.

По его мнению, доставлять грузы в Калининградскую область можно было бы по реке Неман.

«Река Неман вытекает с территории Белоруссии и впадает в Куршский залив. В советское время река была судоходной. Перевозили и пассажиров, и строительные грузы. Суда свободно двигались из Белоруссии до балтийской акватории. Этот способ сообщения тоже может быть рассмотрен. Тем более изменились судостроительные технологии. А нежелание Литвы пропускать союзные суда будем решать разными способами, в том числе используя международные прецеденты, когда по рекам разных стран, например, по Дунаю, осуществляются подобные перевозки», — пояснил Нилов.

Военная часть ответа на действия Литвы тоже должна быть, добавил депутат.

«Это уже Совбез должен рассматривать. Считаю, что нужно усиление наших позиций, чтобы впредь Литва много раз подумала, прежде чем отважиться на варианты блокады Калининградской области», — констатировал Нилов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал решение властей Литвы «удушением региона» и пообещал добиваться его пересмотра. По его оценке, под запрет транзита попадет до 50% номенклатуры грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные для производства товары.

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