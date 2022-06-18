Ксения Собчак пожаловалась на невозможность купить валюту в России «по нормальному курсу»

Журналистка и блогер Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале о невозможности купить доллары и евро «по нормальному курсу».

Таким образом она прокомментировала сообщение о возможности приобрести валюты «сколько захочешь» и в любом обменном пункте.

«Купить валюту по нормальному курсу нельзя! Или подскажите место — я лично поеду куплю! Курс покупки доллара на вчера (17 июня) в одном крупном банке был примерно 71 рубль, при том что реальный курс был 49», — рассказала Собчак.

Она задалась вопросом, почему люди в РФ, которые «заработали деньги честным трудом», не обладают правом снять свои накопления в долларах и евро. Журналистка подчеркнула, что такое положение дел вряд ли может «кому-то казаться справедливым».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала о том, что в РФ сейчас не представляется возможной отмена ограничения на продажу наличной валюты.