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Ростуризм ведет работу для приема банковских карт «Мир» в семи новых странах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ее ведомство ведет работу для начала приема банковских карт «Мир» в семи новых странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки «Мир» в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами», — рассказала она в кулуарах ПМЭФ.

При этом Догузова не стала называть конкретные государства. По ее словам, карты могут начать принимать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир».

Также в Таиланде допустили старт проекта по внедрению карты «Мир» на местных курортах.

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