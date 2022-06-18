Bloomberg: британские фермеры ищут замену украинским рабочим из-за кризиса

Кризис на Украине лишает британских фермеров, выращивающих яблоки, клубнику и малину, украинских рабочих, пишет Bloomberg.

В прошлом году украинцы получили около 67% из 30 000 сезонных виз Великобритании для работы на ферме, но сейчас их количество снижается. Британские фермеры вынуждены нанимать жителей Таджикистана, Молдовы и Непала, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, отмечает агентство.

По данным агентства, в прошлом году на британских фермах работали около 20 000 украинцев, но после начала военной операции России в феврале президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение, запретив мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Ранее сообщалось, что из 47 префектур Японии 37 заявили, что в 2022 году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно.