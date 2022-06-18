Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Игрок «Рубина» Иванов об РПЛ: попал бы в психбольницу, если бы бился третий год... 07:03
СК завершил расследование о преступлениях морпеха ВСУ 06:59
Попова прокомментировала сообщения о случаях острого гепатита в РФ 06:54
Мединский: Россия не хочет, чтобы Украина была «наконечником копья Запада» 06:51
Защитник «Тампы» Хедман о Василевском: его моральная сила не от мира сего 06:49
Bloomberg: генпрокурор США посетит Европу для переговоров о помощи Украине 06:30
Посол Антонов назвал накачку Украины оружием путем к конфронтации России и США 06:29
Боксер Тайсон рассказал подробности драки в самолете: я был под кайфом и зол 06:16
В ФМБА рассказали о возрастных ограничениях для вакцины «Конвасэл» 05:59
Игрок «Спартака» Игнатов: уже сказал, что мы можем подвинуть «Зенит» 05:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: британские фермеры ищут замену украинским рабочим из-за кризиса

close
100%
Dave Kolpack/AP

Кризис на Украине лишает британских фермеров, выращивающих яблоки, клубнику и малину, украинских рабочих, пишет Bloomberg.

В прошлом году украинцы получили около 67% из 30 000 сезонных виз Великобритании для работы на ферме, но сейчас их количество снижается. Британские фермеры вынуждены нанимать жителей Таджикистана, Молдовы и Непала, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, отмечает агентство.

По данным агентства, в прошлом году на британских фермах работали около 20 000 украинцев, но после начала военной операции России в феврале президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение, запретив мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Ранее сообщалось, что из 47 префектур Японии 37 заявили, что в 2022 году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть