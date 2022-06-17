Daily Mail: Оксфордский университет призвали вернуть $3,2 млн, полученные от Гуцериева

Оксфордский университет может столкнуться с необходимостью вернуть £2,6 млн ($3,17 млн по текущему курсу), которые британскому вузу в 2019 году пожертвовал российский миллиардер Саид Гуцериев (согласно данным «Forbes», владеет $1,7 млрд), пишет газета Daily Mail.

Вернуть деньги потребовала местная благотворительная организация по борьбе с коррупцией Spotlight on Corruption. Представители НКО настаивают, что вузу не следует использовать деньги, которые поступили от Саида Гуцериев, поскольку он является сыном российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Последнего летом 2021 года внесли в британские санкционные списки из-за близкой связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Деньги Гуцериев-младший подарил вузу в 2019 году, за три года до того, как Гуцериева-старшего внесли в список санкций. «Подарок» отправили на кафедру антропологии и археологии университета, на которой учился Саид. Как отмечал сын Гуцериева, деньги он получил за счет своих собственных технологических стартапов. В университете сказали, что прежде, чем взять презент, его проверили.

В НКО утверждают, что деньги Гуцериев-младший подарил через несколько месяцев после того, как он получил от своего отца нефтяные акции, стоимость которых оценивалась в миллионы фунтов.

В конце апреля сообщалось, что основной бенефициарный владелец «М.Видео — Эльдорадо» Саид Гуцериев продаст принадлежащие ему акции компании российским предпринимателям.