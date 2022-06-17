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Петр Фрадков: разработка международной системы платежей с дружественными странами — первостепенная задача

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Председатель ПAO «Промсвязьбанк» Петр Фрадков заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что создание международной системы расчетов и площадок клиринга в нацвалютах восстановит кооперационные цепочки.

Выступая в сессии «Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы», глава банка отметил, что в процессе трансформации кооперационных цепочек основной проблемой сейчас является проведение банками расчетов компаний.

По словам Петра Фрадкова, предприятия между собой могут договориться даже несмотря на санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов по этим договоренностям находится под жестким санкционным контролем и регулированием и это становится «бутылочным горлышком» для промышленности.

«Мы сделаем большой шаг вперед, когда под изменяющиеся кооперационные цепочки промышленности построим собственную систему расчетов, нашу отечественную, но по сути международную», — заявил Фрадков.

Он привел в пример санкции 2014 года, после введения которых Банк России начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими «необходимыми в сложившихся реалиях инструментами».

«Если бы этих систем сейчас не было — мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны», — констатировал председатель ПСБ.

Фрадков подчеркнул, что разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах — первостепенная задача в контексте разговора о восстановлении и организации кооперационных цепочек.

«Это фокус, на который мы сейчас ориентируемся, тестируем различные варианты проведения расчетов и финансовых операций», — заключил глава банка.

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