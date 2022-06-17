Норвегия ввела новые санкции против России, включающие запрет на импорт нефти по морю

Вслед за странами Евросоюза Норвегия ввела очередной пакет антироссийских санкций, которые включают в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю. Информация об этом опубликована на сайте правительства королевства.

«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Запрет на поставки из России сырой нефти других нефтепродуктов вступил в силу немедленно. Документ предусматривает переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Также под ограничительные меры попали 65 человек и 18 компаний.

В тот же день агентство ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС, написало, что Евросоюз не обсуждает седьмой пакет санкций против России, поскольку возможности для новых санкций очень ограничены.

Ранее 17 июня Air Force Magazine сообщил, что введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать Оборонно-промышленный комплекс (ОПК )России, но оказались бесполезны.