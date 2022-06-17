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В «Тинькофф Банке» подтвердили, что клиент ничего не получит при входящем SWIFT-переводе меньше $200

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новые условия обслуживания SWIFT-переводов в банке «Тинькофф» действительно подразумевают, что кредитная организация будет забирать себе в виде комиссии всю сумму входящего перевода, если она составляет менее $200. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил специалист отдела дебетовых карт банка.

Ранее в пятницу в СМИ и социальных сетях разошелся скриншот переписки одного из клиентов в официальном Twitter банка. На нем мужчина спросил, полностью ли банк заберет себе $150, если ему их переведут из-за границы. На что банк дал утвердительный ответ.

«Да, если сумма входящего SWIFT-перевода составляет менее 200 у.е., то банк полностью забирает ее в виде комиссии», — подтвердил «Газете.Ru» специалист «Тинькофф». На уточняющий вопрос, получит ли в таком случае клиент ноль, специалист также ответил утвердительно.

Кроме того, он отметил, что лимит в $20 тыс., о котором накануне объявлял банк, действует только для исходящих SWIFT-переводов (из России за границу), для входящих переводов предельных сумм нет.

Вечером 16 июня «Тинькофф» сообщил, что меняет условия SWIFT-переводов, которые остаются одним из немногих способов для россиян отправить или получить деньги из-за рубежа. «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 000. Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода», — говорилось в сообщении банка.

До этого, в конце мая, банк уже объявлял, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы – она составит 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200). До этого комиссия составляла $15 или £10.

При этом до 30 июня все исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов остаются бесплатными. Новую политику в «Тинькофф» объясняли увеличением числа проверок со стороны западных партнеров и снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков.

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