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Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+ (ru)

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru), статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг А (ru), «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналитики агентства высоко оценили бизнес профиль Совкомбанк Лизинг, качество корпоративного управления и риск-менеджмента.

По мнению экспертов, компания Совкомбанк Лизинг занимает устойчивые позиции в группе средних по размеру бизнеса лизинговых компаний, и ее развитие характеризуется экспансией бизнеса.

Несмотря на сложности, которые испытывает вся индустрия лизинга в целом, связанные с доступностью техники, автомобилей и прочих импортируемых предметов, по мере стабилизации ситуации у Совкомбанк Лизинг будут возможности для возобновления активного роста бизнеса, отмечается в отчете агентства.

В нем также говорится, что качество корпоративного управления и риск-менеджмента компании подтверждается устойчиво высокой прибыльностью бизнеса Совкомбанк Лизинг даже в кризисные периоды.

За период с 2014 по первый квартал 2022 года средний уровень рентабельности собственного капитала и активов Совкомбанк Лизинг составил порядка 32 и 8% соответственно.

Кроме того, аналитики АКРА оценили сильную достаточность капитала компании, отметив способность Совкомбанк Лизинг самостоятельно обеспечивать себя необходимым капиталом для роста бизнеса.

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