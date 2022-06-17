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В ДНР заявили, что Россия за два года вложит более 2 трлн рублей в экономику республики

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Ирина Геращенко/РИА «Новости»

Россия в ближайшие два года вложит более 2 трлн руб. в экономику Донецкой народной республики. Об этом заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, пишет «Интерфакс».

«У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 млрд рублей. <…> План на два года — больше 2 триллионов рублей», — сказал Хоценко, выступая на ПМЭФ.

Он отметил, что в настоящее время «все регионы по сути еще дополнительно работают» на территории республики и вкладывают большие деньги в стройку. «Там, по сути, триллионы», — добавил он.

На этой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тыс. специалистов из России занимаются восстановлением инфраструктуры ДНР и ЛНР и в ближайшее время к этому процессу подключатся еще полторы тысячи строителей.

21 февраля первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявлял, что восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 1,5 трлн руб., при этом у российского бюджета есть достаточные резервы для того, чтобы это сделать.

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