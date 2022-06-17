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Сбер подписал соглашение об экологическом партнерстве с «Экополисом»

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Depositphotos

Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Экополис» на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и президент корпорации Дмитрий Реут.

«Сбер не оставляет без внимания экологическую повестку. Для нас на первом месте стоит обоснованность, осмысленность принимаемых мер в рамках зеленой повестки и возможность их эффективной практической реализации. Сотрудничество с ″Экополисом″ в полной мере отвечает этим запросам, и мы уверены в том, что наше взаимодействие окажет самое позитивное влияние на экологическую ситуацию в России», — отметил Станислав Кузнецов.

Предметом соглашения является развитие сотрудничества между банком и компанией, включая дочерние и аффилированные общества. Совместная работа будет направлена на улучшение экологической ситуации в Российской Федерации.

Основная цель — повышение эффективности деятельности сторон по обращению с отходами за счет применения высокотехнологических решений.

«Мы рады найти в лице ПАО Сбербанк единомышленника, разделяющего наши ключевые ценности: достижение целей устойчивого развития, построение экономических моделей замкнутого цикла и сокращение негативного воздействия бизнеса на окружающую среду.

И я убежден, что наше сотрудничество сформирует для российского банковского сектора и крупного бизнеса в целом новый формат обращения с электронными отходами, эффективный и с экономической, и с экологической точек зрения. Это очень важно для нашей странны, поскольку циклическая экономика учитывает не только текущие экономические интересы компаний и государства, но и создает задел на будущее: способствует сохранению ценных природных ресурсов и улучшению качества жизни и окружающей среды будущих поколений», — сказал генеральный директор корпорации «Экополис» Игорь Сидоров.

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