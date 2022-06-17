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Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ

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Kacper Pempel/Reuters

Оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, сообщает BFMTV со ссылкой на AFP.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в публикации.

Подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что «Газпром» значительно сократил объем поставок в страны Европы, в том числе в Германию.

При этом в GRTgaz заверили, что запасы во французских газовых хранилищах заполнены на 56%.

Несколько дней назад британская газета The Daily Express писала, что Франция нарастила закупки российского газа, несмотря на договоренность между странами Европейского союза уменьшить импорт топлива, а в будущем полностью отказаться от него.

До этого министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Париж пытается найти замену российским энергоресурсам, в том числе газу и нефти.

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