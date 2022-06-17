Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ

Оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, сообщает BFMTV со ссылкой на AFP.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в публикации.

Подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что «Газпром» значительно сократил объем поставок в страны Европы, в том числе в Германию.

При этом в GRTgaz заверили, что запасы во французских газовых хранилищах заполнены на 56%.

Несколько дней назад британская газета The Daily Express писала, что Франция нарастила закупки российского газа, несмотря на договоренность между странами Европейского союза уменьшить импорт топлива, а в будущем полностью отказаться от него.

До этого министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Париж пытается найти замену российским энергоресурсам, в том числе газу и нефти.