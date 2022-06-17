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Минэкономразвития призвал продолжать работу в спокойном режиме

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия должна спокойно реализовывать запланированные проекты и свою работу в плане глобализации, заявил министр экономического развития Максим Решетников на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Надо выстраивать свои правила и играть по ним, глобализацию никто не отменяет. Так что берем, что есть и адаптируем к тем реалиям, но глобализацию никто не отменял. Мы спокойно работали все эти годы, и это дало свои плоды. Давайте создадим условия для реального бизнеса и не будем ему мешать, и все пойдет», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что за эти годы была проведена большая работа, которая позволила российской экономике стать устойчивой.

«Тот большой путь, который мы прошли за счет того, что мы выстроили финансовые институты, мы дали возможность частному бизнесу заниматься тем, чем он должен заниматься, мы выстроили систему нашу экономику, теперь надо работать», — объяснил Решетников.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».

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ПМЭФ-2022: Новости
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