РБК сообщил, что букмекеры в России стали массово избавляться от иностранных собственников

В нескольких букмекерских конторах, среди которых «1хСтавка», «Лиги ставок», «Зенит» и «Леон», за несколько последних дней изменили состав собственников, избавившись от участия иностранцев. На это обратило внимание РБК.

Смена учредителей произошла после того, как депутаты от фракции «Единая Россия» предложили запретить физическим и юридическим лицам из недружественных стран выступать бенефициарными владельцами компаний, которые занимаются организацией азартных игр.

Юрлицо бренда «1хСтавка» компания «Букмекер Паб» перешла к зарегистрированному в Саратове АО «Конструктор», чьи акционеры не раскрываются. До этого компания была на 87,9% связана с кипрским офшором.

Из числа соучредителей юридического лица «Лиги ставок» компании «ПМБК» вышла британская XMLV Ltd. В компании объяснили выход иностранного соучредителя стремлением не зависеть от зарубежного капитала.

Юридическое лицо букмекерской конторы «Зенит» компания «Инвест Гарант» полностью отошло в собственность российской «Компании Инвест». Ранее компания на 99,99% принадлежала кипрскому офшору. Одновременно от кипрского учредителя избавился «Леон».

Один из крупнейших в России букмекеров — «Фонбет» — отошел российскому собственнику еще в апреле текущего года.

В начале июня РБК сообщил, что в Госдуме предложили запретить резидентам из недружественных стран владеть букмекерскими компаниями. 12 июня депутаты от фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента этот законопроект. 14 июня рассмотрение отложили на более поздний срок.