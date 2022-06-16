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Решетников допустил месячную дефляцию в России по итогам июня

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников счел вероятной месячную дефляцию в России по итогам июня и заявил, что прогноз бюджетных доходов в концу месяца могут пересмотреть. Об этом сообщает ТАСС.

«Майские недели по инфляции работают неплохо. При таких трендах вполне [может быть дефляция в июне]», — ответил министр на вопрос о том, вероятна ли месячная дефляция по итогам июня.

Он отметил, что прогноз согласовывался в текущем сценарии, который был выработан полтора месяца назад.

«Но сейчас выходит статистика, ситуация с рублем проясняется, политика ЦБ понятна. Скорее всего, нам в конце июня придется дополнительно пересмотреть этот прогноз, он не станет еще официальным прогнозом и, я думаю, не повлияет на уровень расходов, о котором мы договоримся. Но, по крайней мере, мы будем понимать, что и как нас «поджимает», — сказал министр на полях Петербургского международного экономического форума.

По данным Росстата, в России недельная дефляция за период с 4 по 10 июня наблюдалась на уровне 0,14%, с начала года цены увеличились на 11,64%. В предыдущую неделю этот показатель составил 0,01%. Больше всего выросли цены на маргарин (на 0,85%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,72%), рис (на 0,47%) и соль (на 0,44%).

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах прогнозирует, что к концу 2022 года итоговая инфляция в России будит находиться на отметке ниже 15%.

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