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Bloomberg сообщило, что Эстония поставляет российские нефтепродукты в Саудовскую Аравию

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Depositphotos

Эстония в три раза нарастит поставки нефтепродуктов крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти Саудовской Аравии. Об этом заявила директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери, пишет агентство Bloomberg.

За май и июнь королевство импортирует три партии нефтепродуктов вместо одной как в 2021 и 2020 годах.

По мнению Нассери, скорее всего, нефтепродукты, которые Эстония будет поставлять в ближневосточное государство, прибыли из России, откуда Таллин импортирует их большую часть. Дело в том, что в европейской стране нет своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки сырья в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России», — считает Нассери.

На прошлой неделе представители компании «Эстонский газ» (Eesti Gaas) сообщили, что власти Эстонии, скорее всего, не смогут подготовиться к будущему отопительному сезону и закачать необходимый объем газа в хранилища.

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