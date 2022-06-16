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С начала военной операции на Украине данные 65 млн россиян были украдены хакерами

В Сбере рассказали о краже хакерами данных 65 млн россиян с начала операции на Украине

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Depositphotos

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что с начала спецоперации на Украине хакеры в ходе кибератак украли данные 65 млн россиян. Трансляция ведется на сайте форума.

Он отметил, что с территории Украины ведется большое количество кибератак. Эксперты зафиксировали более 100 тыс. человек, одновременно участвующих в киберударах, всего таких источников фиксируется примерно 300-330 тыс., указал Кузнецов. По его данным, основное направление кибератак было направлено на государственные ресурсы и экономический сектор. Так, количество кибератак на бизнес выросло не менее чем в 15 раз.

Кузнецов сообщил, что в результате DDoS-атак в течение часа и более блокировались сервисы 87 крупных организаций. В финансовом направлении были «скомпрометированы» 13 млн банковских карт россиян, в связи с этим Сбербанк перевыпустил 1 млн карт, потратив на это не менее 4 млрд руб.

Представитель Сбера подчеркнул, что Украина становится «террористическим центром в киберпространстве». Причем атаки ведут не только против России, но и против других стран, в частности Германии и Польши.

Ранее хакер из группировки RaHDIt рассказал, как украинские мошенники зарабатывают на россиянах.

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