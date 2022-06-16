В Якутии создадут атомную станцию малой мощности по «Дальневосточной концессии»

Минвостокразвития России и Госкорпорация «Росатом» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об индикативных условиях концессионного соглашения для создания атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии и о дорожной карте по совместным мероприятиям, необходимым для заключения концессионного соглашения по проекту.

В подписании соглашения принимал участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Современные технологии атомной энергетики позволяют обеспечить устойчивые решения в сфере энергообеспечения с низким уровнем выбросов. Расширение сферы применения таких технологий позволит обеспечить энергией масштабные промышленные проекты, позволит улучшить качество жизни людей – особенно на удаленных от региональных центров, но не менее важных для развития региона территориях», — отметил Алексей Чекунков.

Строительство атомной станции будет осуществляться в рамках программы «Дальневосточная концессия». Программа разработана Минвостокразвития России и направлена на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социальной сферы.

«Очевидно, что сегодня российская Арктика нуждается в надежных и экологичных источниках энергии. Уверен, что наше сотрудничество с властями региона и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга уже в ближайшее время обеспечит возможность масштабного экономического развития Усть-Янского района Республики Саха (Якутия)», — заявил Алексей Лихачев.

По проекту сооружения АСММ уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания, ведется работа по оформлению земельных участков для строительства станции и инфраструктуры, подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.