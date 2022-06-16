The Moscow Times: Decathlon временно закроет магазины в Москве

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon закроется в Москве 26 июня, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двух сотрудников сети.

Закрытие магазинов временное и связано с проблемами бесперебойных поставок ассортимента. По данным сотрудников сети, сокращений не планируется и гипермаркеты откроются, «каким бы сильным ни было давление на компанию».

Также отмечается, что в интернет-магазине Decathlon уже нельзя сделать заказ.

В конце марта сообщалось, что Decathlon приостанавливает свою работу на территории РФ. При этом позже эта информация не подтвердилась.

Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая также владеет «Ашаном» и «Леруа Мерлен».