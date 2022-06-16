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Mash: «Вкусно — и точка» сменит название из-за юридических споров

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Название сети ресторанов «Вкусно и точка» поменяют из-за юридический споров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что рестораны могут получить одно из следующих названий: «Вкусно и спасибо» и «Вкусно и весело».

Отмечается, что владивостокская сеть закусочных «Еда и точка» обвинила обновленный McDonald's в плагиате и обратилась в Роспатент.

Ранее руководитель «Еда и точка» Сергей Понкратов заявил, что вся сеть владивостокских точек быстрого питания, состоящая из 20 филиалов, работает с 2018 года и является узнаваемой для города. По его словам, решение через суд добиться изменения названия нового бренда сети-преемника McDonald's было принято не ради пиара.

Также сообщалось, что российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев подверг критике логотип нового российского «Макдоналдса» — сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка».

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