Экономист Табах предсказал инфляцию в России ниже 15% по итогам года

К концу 2022 года итоговая инфляция в России будит находиться на отметке ниже 15%. Об этом РИА «Новости» заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«По итогам года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счет накопленной в феврале-апреле. Недельная дефляция — показатель краткосрочный, но беспокойный именно потому, что дефляция в июле-сентябре бывает, а вот в мае-июне ненормальная», — отметил Табах.

По его словам, экономика России постепенно будет адаптироваться к новым условиям. Поэтому инфляция в начале 2023 года будет чуть ниже 7% и уже в течение года спустится до целевого показателя в 4%.

9 июня ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», который подготовлен Минэкономразвития РФ, сообщил, что инфляция в России с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02% в годовом выражении.