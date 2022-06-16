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«Известия»: авиакомпания «Победа» может перебазироваться из Внуково в Шереметьево

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Лоукостер «Победа» может перенести все свои рейсы и перебазировать самолеты из столичного аэропорта «Внуково» в «Шереметьево». Об этом «Известиям» рассказала представитель перевозчика Елена Селиванова.

Сообщается, что решение может быть приято в июле.

Ранее авиакомпания с весны 2021 года до апреля 2022 года уже выполняла часть рейсов из Шереметьево. Перевозчик указал, что их полностью устраивает качество их обслуживания. Так, в «Шереметьево» может осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет держать налет на высоком уровне.

В аэропорту Шереметьево с 6 июня приостанавливали работу межтерминальных поездов. Весной 2020 года аэропорт приостанавливал движение поездов межтерминального перехода из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами.

В середине марта сообщалось, что Шереметьево приостановил обслуживание пассажиров в терминале D. Решение приняли из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок.

Международные рейсы переведены из терминала D в С. Внутренние рейсы обслуживаются в терминале В.

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