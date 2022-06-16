Большинство россиян готовы покупать товары параллельного импорта

По данным банка «Открытие», почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 29% россиян относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% — скорее положительно», — заявили в «Открытии».

По данным аналитиков, 48% опрошенных будут покупать, если качество товара их удовлетворит, 31% — если устроит цена, 18% готовы приобретать такие товары при любых условиях. Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом.

Исследование проводилось по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первые 75 групп товаров для ввоза по параллельному импорту. Как заявил замглавы Росаккредитации Александр Соловьев, быстро перестроить логистические цепочки получилось в том числе из-за снижения административной нагрузки на бизнес.

Параллельный импорт — возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта или их официальным дистрибьюторам, но и частным импортерам.