ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Власти Германии обсуждают с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens. Об этом «Известиям» заявили в министерстве экономики и защиты климата страны (BMWK).

«Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем», — указала представительница ведомства Сюзанне Унгард.

С 16 июня по «Северному потоку» в европейские страны за сутки будет прокачиваться 67 млн куб. м газа — на 100 млн кубометров меньше, чем два дня назад. В «Газпроме» эту ситуацию объясняют несвоевременной доставкой газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. В немецкой компании, в свою очередь, указывают на санкции Канады против России. Но в Германии уверены, что сокращение поставок газа связано с политикой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».