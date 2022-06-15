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Банк России порекомендовал кредитным организациям не платить дивиденды до конца года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российский Центробанк рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года не выплачивать акционерам дивиденды, а членам правления бонусы. Письмо с информацией об этом за подписью первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина пресс-служба опубликовала на сайте ЦБ.

Регулятор сделал такую рекомендацию для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Отмечается, что письмо с такими заявлениями выпущено в условиях структурной трансформации российской экономики.

В апреле Банк России тоже рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

В начале июня пресс-служба банка ВТБ сообщила, что кредитная организация решила на годовом собрании акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Не собирается выплачивать дивиденды и Сбербанк. Его годовое собрание намечено на 29 июня.

На прошлой неделе сервис «Актион Финансы» сообщил, что практически треть российских компаний не собирается выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году.

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