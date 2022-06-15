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Отечественный магазин приложений RuStore скачали более 500 тысяч раз с начала работы 25 мая

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пользователи скачали российский магазин приложений для Android RuStore от компании VK с 25 мая более 500 тыс. раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы VK.

«Почти за месяц мы зафиксировали более 500 тысяч скачиваний», — сказали в пресс-службе.

Магазин содержит более 400 приложений. Наиболее часто россияне скачивают приложения «Сбербанк онлайн», «ВКонтакте», «онлайн-кинотеатры», «AliExpress» Россия. В магазине пока нет ни одного иностранного приложения. В компании рассчитывают, что такие появятся в будущем.

Бета-версия отечественного магазина приложений RuStore 25 мая стала доступной для скачивания на мобильные устройства на базе Android. Приложение разработали специалисты VK совместно с Минцифры. В пресс-службе VK говорили, что для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore.

В конце мая отечественный аналог Google Play — магазин приложений NashStore — отчитался о первой неделе работы. За этот период в магазине зарегистрировались более 657 тыс. человек, которые скачали 1,3 млн приложений.

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