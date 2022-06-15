Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин поручил правительству подготовить проект указа о возвращении звания... 16:31
«Земляне» отдадут выручку от юбилейного концерта госпиталю в ДНР 16:30
Купленный в Китае щенок оказался медведем 16:30
Министр спорта Татарстана прокомментировал слухи о романе фигуристки Загитовой и... 16:30
В России число объявлений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось... 16:25
Hoff может купить активы IKEA в России 16:21
Шедевр Эль Греко выставили в Пушкинском музее после долгой реставрации 16:20
В Британии первый в мире «киборг» умер в возрасте 64 лет 16:19
Путин поручил продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных 16:18
Фигуристка Гербольдт назвала закономерным состав сборной России 16:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Совфеде предложили объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализована здесь, а значит, есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом», — написал сенатор.

По его мнению, затем продукцию можно было бы реализовывать в России на торговых площадках, которые раньше занимал шведский магазин.

Васильев сказал, что текстильщики из Иваново поставляли много продукции для продажи в магазинах IKEA. По его данным, около 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства.

Ранее 15 июня стало известно, что IKEA решила сократить масштаб бизнеса в России. Из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру компания не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем.

Шведский ретейлер мебели для дома организует распродажу товаров, оставшихся на складах в России, среди сотрудников компании и остальных потребителей,

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть