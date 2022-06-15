В Совфеде предложили объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализована здесь, а значит, есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом», — написал сенатор.

По его мнению, затем продукцию можно было бы реализовывать в России на торговых площадках, которые раньше занимал шведский магазин.

Васильев сказал, что текстильщики из Иваново поставляли много продукции для продажи в магазинах IKEA. По его данным, около 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства.

Ранее 15 июня стало известно, что IKEA решила сократить масштаб бизнеса в России. Из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру компания не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем.

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