Корпорация МСП планирует в пять раз нарастить объем льготного лизинга

На базе четырех региональных лизинговых компаний, созданных с участием Корпорации МСП, будет образовано объединенное АО «МСП Лизинг». Появление в структуре единой лизинговой компании поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более чем в пять раз. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, объединенная лизинговая компания начнет свою операционную деятельность в сентябре 2022 года. Ее появление в структуре Корпорации поможет сделать лизинг более массовым и доступным для малого и среднего бизнеса продуктом.

«В результате к 2025 году мы ожидаем прироста объемов льготной лизинговой поддержки более чем в пять раз. Ее совокупный объем должен составить не менее 50 млрд рублей», — отметил Александр Исаевич, добавив, что приоритетом программы льготного лизинга остается оборудование.

В Корпорации, которая является институтом развития малого и среднего предпринимательства, подчеркивают: реорганизация лизинговой

деятельности будет сопровождаться повышением качества клиентского сервиса и скорости рассмотрения заявок. Этот процесс будет автоматизирован, что позволит экономить на пересылке бумаг до 14 рабочих дней.

Исаевич также добавил, что параллельно будет идти перезапуск работы дочернего МСП Банка, уже готова новая стратегия его развития.

«Банк станет бэк-офисом правительства РФ и будет принимать участие в реализации приоритетных инициатив кабмина. С учетом огромного запроса предпринимателей на быстрые беззалоговые кредиты на небольшие суммы — до 10 млн рублей — масштабируется экспресс-кредитование. Плюс МСП Банк продолжит запускать совместные льготные программы с субъектами РФ и передаст региональным банкам свою систему «кредитного конвейера» для увеличения охвата кредитования», — пояснил гендиректор Корпорации

МСП.

Он напомнил, что в числе приоритетных направлений работы Корпорации МСП останется предоставление поддержки малому и среднему бизнесу в виде «зонтичных» поручительств.

Исаевич констатировал, что в 2021 году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска механизма «зонтичных» поручительств, Корпорации удалось поддержать более 8 тысяч предпринимателей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. При этом за пять месяцев текущего года рекордные показатели 2021-го уже превышены, поддержка оказана 11 тыс. предпринимателей.

Один из эффектов от использования «зонтичных» поручительств заключается в том, что каждый четвертый кредит взял бизнес, который до

этого не мог получить заемное банковское финансирование, отметил он.