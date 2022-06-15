В Германии заявили о высоких рисках газового эмбарго для немецкой экономики

Более половины (58%) компаний Германии не смогут найти замену российскому газу в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом рынка труда и профессиональных исследований (IAB).

Отмечается, что только 20% немецких компаний рассчитывают найти альтернативу голубому топливу. При этом, если Россия прекратит отправлять в Германию свой газ, около двух третей энергоемких предприятий, использующих природный газ, столкнутся со значительным сокращением производства или даже его остановки.

Кроме того, каждая пятая неэнергетическая компания может ограничить производство или вовсе прекратить его.

Согласно проведенному опросу, 70% компаний Германии потерпели убытки от скачков цен на энергоносители с начала специальной военной операции России на Украине. Почти каждая вторая компания (45%) уже увеличила цены из-за экономических последствий событий на территориях украинского государства.

Ранее член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.