Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минфине назвали фейком сообщения о намерениях «заморозить»... 14:56
Россиянин убил жену, которую застал с любовником 14:51
Алена Жигалова указала на провальный рейтинг нового хита Макса Барских 14:51
Корвет ТОФ «применил» противолодочный ракетный комплекс 14:48
Замминистра экономики Украины рассказал о степени устойчивости РФ к санкциям 14:48
На Украине признали устойчивость российской экономики 14:46
Эксперт ООН: военные Мьянмы вырывали детям ногти во время допросов 14:45
ТРТ: Россия, Украина и Турция создали канал связи по вывозу зерна из украинских... 14:45
Кадыров рассказал о состоянии здоровья Путина 14:44
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче зарубежным IT-специалистам вида... 14:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Германии заявили о высоких рисках газового эмбарго для немецкой экономики

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Более половины (58%) компаний Германии не смогут найти замену российскому газу в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом рынка труда и профессиональных исследований (IAB).

Отмечается, что только 20% немецких компаний рассчитывают найти альтернативу голубому топливу. При этом, если Россия прекратит отправлять в Германию свой газ, около двух третей энергоемких предприятий, использующих природный газ, столкнутся со значительным сокращением производства или даже его остановки.

Кроме того, каждая пятая неэнергетическая компания может ограничить производство или вовсе прекратить его.

Согласно проведенному опросу, 70% компаний Германии потерпели убытки от скачков цен на энергоносители с начала специальной военной операции России на Украине. Почти каждая вторая компания (45%) уже увеличила цены из-за экономических последствий событий на территориях украинского государства.

Ранее член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть