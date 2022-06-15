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Доля пострадавших от роста цен на энергоносители компаний в Германии достигла 70%

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Германии 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители. Об этом пишет газета Der Spiegel, ссылаясь на данные опроса Института рынка труда и профессиональных исследований (IAB).

Согласно результатам опроса, 14% компаний Германии снизили свою производительность из-за спецоперации России на Украине. Большинство (70%) компаний уже пострадали от скачков цен на газ.

Около 45% компаний заявили, что они были вынуждены повысить цены из-за последствий российской спецоперации. Еще 27% опрошенных указали, что находятся в ожидании повышения цен. Кроме того, больше половины (58%) немецких компаний заявили, что не смогут заменить поставки газа из России в ближайшее время.

Ранее в среду член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.

Он добавил, что Россия всегда была надежным и недорогим поставщиком энергоресурсов и «было бы желательно и дальше удерживать» ее в этой роли, а санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии нанесут ущерб прежде всего экономике Германии, а не России.

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