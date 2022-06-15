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На заводе в Коми заявили, что российский аналог Tetra Pak будет белого цвета

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Global Look Press

Российский аналог асептической упаковки для продуктов питания – прежде всего, молочной – будет белого цвета, а не серого. Об этом «Газете.Ru» сообщил финансовый директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Павел Буслаев.

Ранее в среду вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала, что на сыктывкарском заводе «Монди» сейчас идет эксперимент по производству упаковки, которая должна заменить Tetra Pak.

«Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — говорила Абрамченко.

Однако, по словам Буслаева их продукт – «Комипак» – будет в итоге белого цвета. «Наша упаковка однозначно будет с белым покрытием. Это история не про экономию красок, это – вопрос отбелки», — подчеркнул финдиректор предприятия.

Буслаев рассказал, что «Монди» готов на данный момент производить до 2,5 тонн картонной асептической упаковки в месяц. При этом «Комипак» – не новый товар. Раньше такая упаковка уже производилась предприятием, но была маловостребованной. Сейчас спрос на нее резко вырос, однако на комбинате из Коми пока не готовы говорить о полном замещении Tetra Pak на рынке.

«Затруднюсь ответить касательно всего российского рынка и необходимых для него объемов. Но выйти на региональный рынок нам вполне под силу. Мы в силу различных причин не можем повторить Tetra Pak, но сделать какой-то аналогичный продукт вполне способны. Нужно смотреть сертификацию, кому-то наш продукт подходит, контрагенты готовы приобретать товар», — добавил Буслаев.

В конце марта шведская компания Tetra Pak сообщила, что в связи с санкциями перестанет выпускать в России упаковки для напитков объемом два литра. Позже производители молочной продукции сообщали, что им не хватает этой упаковки. В самой компании заявляли, что им не хватает красителей для цветных упаковок под соки и другие напитки. 12 июня власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. У компании есть свой завод в подмосковной Лобне, являющийся крупнейшим производителем упаковки для жидких пищевых продуктов в Восточной Европе.

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