Новостройки Москвы подешевели на 1,4% в мае впервые за два года

Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы в мае упала на 1,4% по сравнению с апрельскими показателями впервые за два года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение компании «Метриум».

В мае 2022 года цена «квадрата» в столице сократилась до 282 тыс. рублей. Последний раз аналогичная ситуация была в июне 2020 года, когда квадратный метр подешевел до 182 тыс. рублей против 188 тыс. рублей в мае, то есть на 3,2%, отметили в «Метриуме».

Аналитики агентства подсчитали, что в мае 2022 года больше всего квадратный метр подешевел в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. Та цена сократилась на 0,8%, до 292 тыс. рублей. Следом идет ЮВАО — на 0,4%, до 271 тыс. рублей. Замыкает тройку округов ЗАО с падением на 0,3%, до 327 тыс. рублей.

Среди жилья в новостройках больше всего подешевели трехкомнатные квартиры. Их цена сократилась на 3,8%, до 20,8 млн рублей. Следом идут студии с уменьшением цены на 1,4%, до 8,4 млн рублей.

По словам управляющего партнера «Метриум» Надежды Коркки, из-за нестабильности застройщики решили повременить с запуском новых объектов. Из-за непростой экономической ситуации в стране девелоперы стали чаще предлагать скидки лишь бы привлечь покупателей.

В конце мая «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства (НРА) сообщил, что к концу 2022 года в Москве и Подмосковье квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут вырасти в цене на 20-30%.