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Китай стал крупнейшим приобретателем энергоресурсов из России с конца февраля

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Michael Probst/AP

После начала спецоперации России на Украине Китай стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, вытеснив Германию с первого места. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на данные хельсинского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

Россия с 24 февраля заработала более €93 млрд на продаже нефти, природного газа и угля. Из этой суммы €57 млрд пришлось на страны Евросоюза (ЕС). Из них Германия приобрела ресурсов на €12,1 млрд, Италия закупалась на €7,8 млрд, столько же потратили Нидерланды. Польша купила российских энергоресурсов на €4,4 млрд.

В издании отметили, что Германия лишь уступила Китаю. С конца февраля он импортировал энергоресурсов из России на €12,6 млрд. Это произошло из-за того, что европейские страны стали массово отказываться от российских ресурсов, а Китай стал занимать более весовые позиции в энергетике России.

9 июня Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд. В таможенном управлении отметили, что экспорт из Китая в Россию за пять месяцев увеличился на 7,2% и составил около $24,56 млрд. Импорт же товаров из России поднялся на 46,5%, достигнув значения в $41,25 млрд.

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