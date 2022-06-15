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В Башкирской содовой компании объяснили, почему сода на стенде ПМЭФ улетает в космос

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Телеграм-канал «РБК»

Башкирская содовая компания на Петербургском международном экономическом форуме представила ролик с «разумной содой». На нем пачка соды с глазами, руками и ногами смешивает что-то в миске, после чего начинает медитировать и улетает в космос. Директор по связям с общественностью Сергей Лобастов рассказал «Газете.Ru», что с помощью такого креатива в компании хотели показать свое стремление к развитию. Полет «разумной соды» в космос он объяснил стремлением освоить новые планеты и вершины.

«Мы всегда смотрим в будущее. Будущее мы всегда сравниваем с покорением каких-то новых вершин, новых планет, новых высот. Поэтому такой вот способ доказать, что мы будем расти и развиваться дальше. Сода присутствует во многих отраслях народного хозяйства и везде можно найти ее применение. В первую очередь мы смотрим в будущее и рост потребления, развитие — это такой показатель. Сегодня очень много таких товарных продуктов, которые оживляются. Это как раз создает какой-то креатив и делает продукт узнаваемым. Он и так узнаваемый, а еще и оживляется, дает интерес к продукту и вообще интерес к компании», — рассказал он.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире.

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