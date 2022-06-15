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Аналитики спрогнозировали падение IT-рынка России при худшем сценарии на 20% к концу года

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Pexels

При худшем сценарии рынок IT в России упадет на 20% к концу года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы аналитического центра TAdviser.

При этом более оптимистичный сценарий предполагает, что отечественный рынок IT упадет к концу 2022 года лишь на 10%. В прошлом году весь объем рынка составил 2,22 трлн рублей, что на 20% выше показателей 2020 года.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас в России на рынке IT происходит развитие пессимистичного сценария, так как серьезнее всего на рынок повлиял уход зарубежных компаний. Кроме того, процесс импортозамещения протекает медленно, так как часть клиентов все еще ждет возращения западных игроков.

Участники рынка дали более оптимистичный прогноз. Среди основных проблем назвали нехватку хорошо подготовленных инженеров, комплектующих и трудности с логистикой. При этом все решается путем взаимодействия бизнеса и государства. Однако давать долгосрочные прогнозы, когда экономическая оценка в стране меняется еженедельно, пока что сложно. Но ясно то, что в 2022 году будет расти сегмент российского ПО и решаться задачи по импортонезависимости.

В конце мая исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал, почему Россия сейчас является более привлекательной для IT-сферы юрисдикцией, нежели зарубежные страны. Он подчеркнул, что благодаря инициативам государства и эксклюзивным мерам поддержки IT-отрасли привлекательность российской юрисдикции в последние годы существенно возросла.

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