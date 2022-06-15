Власти Турции ведут переговоры с Украиной об аренде земель для сельхозпроизводства

Турция ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает газета Türkiye.

На этих участках планируется выращивать те культуры, производство которых невозможно на территории самой Турции по климатическим или иным причинам. Планируется на экспорт поставлять современную продукцию, цитирует газета слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

По данным газеты Hurriyet, помимо Украины, турецкие власти ведут переговоры по этому вопросу с государствами Латинской Америки и Африки.

Турецкая сторона рассчитывает выращивать за рубежом подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо. Большинство продукции будет предназначено для экспорта, реализацией проектов будет заниматься частный сектор.

Как сообщает газета, соответствующий вопрос обсуждался в ходе визита в Турцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Латиноамериканская страна предложила в аренду 400 тыс. гектаров сельхозугодий.

«Производите 100 кг пшеницы, 70 из них забирайте себе, 30 оставляйте, нам этого достаточно», — заявил глава Минсельхоза Венесуэлы Вильмара Кастро Сотельдо.

Ранее сообщалось, что Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов.