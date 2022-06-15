Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
TAC: власти США уничтожили фермерство из-за санкций против России 10:20
Лыжник Большунов допустил, что норвежских спортсменов заставляют критиковать россиян 10:20
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан 10:15
Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА 10:10
Сервис SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель России не любит свою работу 10:08
В Иркутске школьник поджигал тополиный пух и случайно сжег иномарку 10:08
На Украине оценили объем транзита российского газа в сутки 10:06
В Энгельсе мужчина, который домогался своего малолетнего пасынка, получил 13 лет... 10:05
Представитель Эмбер Херд опроверг слухи о ее увольнении из сиквела... 10:03
На Украине погиб российский военный корреспондент Сергей Постнов 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Турции ведут переговоры с Украиной об аренде земель для сельхозпроизводства

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Турция ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает газета Türkiye.

На этих участках планируется выращивать те культуры, производство которых невозможно на территории самой Турции по климатическим или иным причинам. Планируется на экспорт поставлять современную продукцию, цитирует газета слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

По данным газеты Hurriyet, помимо Украины, турецкие власти ведут переговоры по этому вопросу с государствами Латинской Америки и Африки.

Турецкая сторона рассчитывает выращивать за рубежом подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо. Большинство продукции будет предназначено для экспорта, реализацией проектов будет заниматься частный сектор.

Как сообщает газета, соответствующий вопрос обсуждался в ходе визита в Турцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Латиноамериканская страна предложила в аренду 400 тыс. гектаров сельхозугодий.

«Производите 100 кг пшеницы, 70 из них забирайте себе, 30 оставляйте, нам этого достаточно», — заявил глава Минсельхоза Венесуэлы Вильмара Кастро Сотельдо.

Ранее сообщалось, что Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть