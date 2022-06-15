В ЦБ заявили о росте числа нелегальных кредиторов на 19% в начале 2022 года

В первом квартале 2022 года Центробанк выявил на 19% больше «черных кредиторов» на рынке финансовых услуг, чем в первом квартале 2021-го. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, с января по март текущего года регулятор обнаружил 170 нелегальных кредиторов. «По сравнению с первым кварталом 2021 года мы наблюдаем рост количества «черных кредиторов» почти на 19%», — отметил Лях.

Он объяснил, что число выявляемых мошенников, которые без лицензии выдают гражданам займы – часто на грабительских условиях – традиционно выше в ноябре-декабре. Перед Новым годом люди чаще обращаются к ним, чтобы найти деньги на подарки и праздничный стол.

В Центробанке считают, что рост количества «черных кредиторов» в начале 2022 года обусловлен их переходом в онлайн. «Вырос спрос на удаленное получение финансовых услуг. В том числе займов со стороны граждан. И мошенники в ответ стали активно выходить со своими предложениями в интернете. Сейчас этот тренд не только сохранился, но и усилился. В первом квартале чисто онлайн-проектами было 10% от общего количества выявленных нелегальных кредиторов», — добавил Лях.

В конце прошлого года Ассоциация банков России предупреждала, что количественное ограничение ЦБ для коммерческих банков на выдачу кредитов может привести к активизации «черных кредиторов».