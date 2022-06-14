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«Ъ»: VK заинтересовался покупкой «Авито»

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Пресс-служба «Авито»

Холдинг VK ведет переговоры с нидерландской компанией Prosus о покупке сервиса объявлений «Авито». Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на агентство Bloomberg.

По информации агентства, договоренность о сделке пока не достигнута. Кроме того, возможностью приобретения данного актива интересуется «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным».

Также сообщается, что кроме сервиса объявлений организация Prosus, которая является частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers, может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что западный акционер «Авито» Prosus объявила о поиске покупателя на российский актив. По мнению экспертов, одним из сценариев развития событий может стать выход компании на IPO.

Данное решение стало частью стратегии акционеров по полному выведению российского бизнеса за периметр своих активов. При этом «Авито» продолжит функционировать в России как самостоятельный бизнес.

25 марта «Авито» заявляла, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus.

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