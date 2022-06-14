Белый дом считает «глобальные вызовы» виновными в экономических проблемах США

Американская администрация считает «глобальные вызовы» виновными в росте экономических проблем в США. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Мы знаем, что семьи обеспокоены инфляцией, как и фондовый рынок. Но мы знаем и то, что мы видим сейчас, — это глобальные вызовы, рост цен, инфляция, выход из глобальной пандемии, которая бывает раз в поколение», — сказала представитель Белого дома.

Также она сказала, что «глобальные вызовы» могут быть причиной возможной рецессии — замедления темпов роста экономики — в стране. Об этом заявляют все больше американских экспертов.

Накануне ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись резким падением на 2,7-4,6%. Индекс S&P 500 впервые с 2020 года перешел в зону долгосрочного периода сокращения рыночной стоимости ценных бумаг. Котировки снижаются из-за опасений инвесторов относительно роста инфляции.

Ранее 14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок.