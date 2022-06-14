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Власти Украины взяли под финконтроль почти 7 тысяч резидентов России и Белоруссии

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Global Look Press

Первый заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что за последние два месяца порядка 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом предотвращен вывод в эти страны около 200 млрд гривен ($6,8 млрд). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в рамках этой работы арестованы белорусские и российские активы на общую сумму около 21 млрд гривен ($712,4 млн). Арест был наложен на ценные бумаги банковских учреждений.

В частности, по инициативе Национальной полиции был осуществлен процесс национализации сети автомобильных заправочных станций (АЗС) по реализации горючего, а также предприятия ЧАО «ЛИНИК».

По словам Енина, украинские власти арестовали свыше более 100 объектов предприятий ООО «Татнефть-АЗС-Украина» и акционерное общество «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» (ЧАО «ЛИНИК») Украина.

8 июня сообщалось, что на Украине арестовали имущество предприятий России и Белоруссии на сумму более $21,3 млн.

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