В Сбере рассказали о нюансах ипотечного страхования в 2022 году

Директор проектов розничного страхования СберСтрахования Павел Карпов рассказал, что залив, пожар и стихийные бедствия стали самыми распространенными страховыми случаями, связанными с ипотечным страхованием жилья в 2021-2022 годах.

Карпов напомнил, что закон «Об ипотеке» обязывает застраховать жилье, которое покупают в ипотеку. Как правило, стандартный полис покрывает сохранность конструктивных элементов квартиры или дома: стены, пол, потолок. По желанию заемщик может застраховать также отделку квартиры, сантехнику, движимое имущество и бытовую технику, свою ответственность перед соседями.

«Важнее говорить о том, что не входит в привычный набор рисков. В частности, это конструктивные дефекты — ошибки проектирования, строительства или ошибки эксплуатации многоквартирного дома третьими лицами, например, управляющей компанией, из-за которых здание становится непригодным для жилья. СберСтрахование выплатила по этой статье порядка 10% всех ипотечных компенсаций за 2021-2022 годы», — отметил Карпов.

По словам эксперта СберСтрахования, средняя выплата по рискам составляет 140-160 тыс. рублей.

«В последние месяцы получатели ипотеки все чаще приобретают страховку от недобровольной потери работы. В случае увольнения такие клиенты смогут спокойно искать новое место для трудовой деятельности, а страховая компания компенсирует ежемесячные платежи по ипотеке», — заявил Карпов.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев стоимость полиса по страхованию недвижимости рассчитывается на основании суммы долга заемщика. Однако всегда есть возможность страховать имущество и на полную оценочную стоимость: в случае потери жилья можно будет не только погасить долг перед банком, но и получить деньги для первоначального взноса на покупку нового дома или квартиры.