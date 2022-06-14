Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выделении кредита Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выделении кредита в размере $1 млрд.

«Обсуждаются разные варианты взаимодействия. Все эти вопросы находятся в стадии обсуждения», — заявил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством о работе системы ЖКХ запретил правительству рассчитываться с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по кредитам, выданным ранее для реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений до того, как будет возобновлено перечисление средств по заключенным договорам.

По словам Лукашенко, ЕБРР не выполнил ряд условий по договору.

До этого совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приостановку доступа России и Белоруссии к финансам организации.